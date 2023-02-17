«Используют все, что под рукой»: Киев рассказал о планах россиян
Российские войска используют для ударов по Украине «все, что под рукой».
Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью Украинскому радио.
По его мнению, к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля россияне сокращают промежутки между массированными атаками.
«Все, что будет под рукой у врага, он будет применять… Хотелось бы, чтобы мы могли сбивать 100% ракет, но это не удается сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО мало. Но после последних массированных атак наша техника снова готова к следующему отражению. Мы готовимся каждый день», - подчеркнул Игнат.