Байдена просят предоставить Киеву F-16
Группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставки Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 или содействовать передаче Киеву схожих самолетов.
Об этом сообщила газета Politico.
"Предоставление данных самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления Россией наступательных действий и с учетом ожидаемой активизации масштабных боев", - утверждается в письме, выдержки из которых опубликовало издание.
Послание американскому президенту подписали 5 членов Палаты представителей Конгресса США. Трое из них являются демократами, двое - республиканцами.
Законодатели полагают, что F-16 или схожие с ними самолеты позволили бы украинским военным, в частности, поражать российские ракеты и беспилотники, обеспечивать прикрытие наземных сил, а также бороться за превосходство в воздухе.