Белый дом: Путин может прекратить войну

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что пока руководство России не демонстрирует готовности к переговорам по Украине.

Американская администрация утверждает, что необходимости в переговорах по Украине нет, так как Россия способна сама прекратить войну.

"Если быть совсем откровенным, война не должна завершаться посредством переговоров. Да, скорее всего, по такому пути это и пойдет, когда к этому будет готов президент (Украины Владимир) Зеленский. Однако он (президент России Владимир Путин – ред.) может завершить ее сейчас просто за счет вывода своих войск", - считает сотрудник СНБ.

Его попросили уточнить, предпринимают ли США хоть какие-то усилия, чтобы изучить возможность организации мирных переговоров по Украине.

"Мы работаем с господином Зеленским над его предложением из 10 пунктов. Думаю, вы все с ним знакомы. Он спросил, могут ли США предоставить часть своей команды, чтобы помочь его команде и, так сказать, сообразить, как лучше всего воплотить в жизнь данное предложение. Эта работа продолжается", - ответил Кирби, не вдаваясь в детали.