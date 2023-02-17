Чавушоглу: В разборе завалов в Турции участвовали 11 тысяч спасателей

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге в Газиантепе, который транслировал телеканал ТRТ.

Спасатели из 88 стран приняли непосредственное участие в разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции.

"В общей сложности нам предложили помощь 102 страны. Представители спасательных служб 88 из них участвовали непосредственно в поисково-спасательных работах в нашей стране. Группы специалистов из 23 стран завершили свои миссии и вернулись на родину. Остальные продолжают работу в Турции", - рассказал он.

Чавушоглу добавил, что всего в республику прибыли более 11 тыс. иностранных спасателей, 5,3 тыс. из которых все еще занимаются разбором завалов. Кроме того, Турция получила из-за рубежа 75 тыс. палаток для временного размещения потерпевших.