Премьер Польши за ускоренное вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что все в Европе сейчас должно быть изменено и необходимо создать новый ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз.

"Мы не можем сопоставлять происходящее в Украине с "нормальным или почти нормальным процессом вступления". Следует мыслить нестандартно. Мы живет в поворотный момент истории, мы должны поменять почти все в Европе, и поэтому мы должны создать новый процесс для Украины. Ускоренный путь - синоним этому", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Премьер считает, что следует отказаться от обычного процесса вступления и применить "абсолютно новый".