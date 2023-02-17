С кем встретится Байден в Варшаве?

По словам Жан-Пьер, президент США также намерен выступить с речью в преддверии годовщины начала войны в Украине.

"Президент в понедельник вечером отправится в Варшаву, где он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами восточного фланга НАТО, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США безопасности альянса", - сказала она.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент США Джо Байден в рамках предстоящего визита в Варшаву намерен встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что встреча с Дудой запланирована на вторник.

Лидеры двух стран, как ожидается, обсудят "двустороннее сотрудничество и коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению потенциала НАТО в области сдерживания".

"Они также обсудят важную логистическую роль Польши в деле содействия доставке военной и гуманитарной помощи Украине Соединенными Штатами и нашими союзниками и партнерами", - добавил он.

Вечером во вторник Байден выступит в Варшаве с речью "о том, как США объединили мир для поддержки народа Украины".

"Президент Байден ясно даст понять, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Кирби.

По его словам, на следующий день у Байдена запланирована встреча с лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

"Они обсудят наши усилия за последний год по укреплению НАТО, которая сейчас сильнее и сплоченнее, чем когда-либо, а также то, как наши страны будут продолжать нашу непоколебимую поддержку Украины", - продолжил Кирби.