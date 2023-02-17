Россия перекроет газовый кран для Армении

В районе Ставропольского края 14 февраля был частично засорен магистральный газопровод "Северный Кавказ – Закавказье", в результате чего значительно упали ежедневные поставки газа в Армению.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Газпром-Армения".

Поставка газа из России в Армению будет временно прекращена с 18 февраля.

"Газпром-Армения" сообщает, что из-за перебоев и недостаточного объема поставок газа из России, а также из-за технических условий использования Абовянского подземного хранилища для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения газом других потребителей с 18 февраля прекратится снабжение ряда газовых заправок в Армении.

Для обеспечения работы автотранспорта поставки на остальные газозаправочные станции будут продолжены.