Харрис и Макрон обсудили меры против России

Вице-президент США Камала Харрис в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудила поддержку Украины и меры против России

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.