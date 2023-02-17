Дуда: Россия не остановится на Украине

Как сообщает пресс-служба президента Польши, во время совместной встречи лидеров Германии, Франции и Польши с прессой Дуда отметил, что 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, мир изменился, также изменилось восприятие архитектуры безопасности.

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что Россия не остановится на Украине и поэтому необходимо всеми силами поддерживать украинцев.

"К сожалению, с тех пор мы наблюдаем войну, которую не видели на европейском континенте со времен Второй мировой войны", - сказал он в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Дуда вновь подчеркнул, что экономическое сотрудничество с "такой РФ невозможно".

Президент добавил, что сейчас нет другого варианта, кроме как поддерживать Украину всеми силами.

"Украина не сможет защититься без поддержки стран Запада, потому что Россия не остановится. Нам нужно еще больше укреплять наши связи. Только сотрудничество, в том числе и с США, гарантирует нашу безопасность", - заявил Дуда.