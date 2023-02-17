Турецкие спасатели нашли под завалами $2 млн

Сотрудники пожарной службы в турецком городе Газиантеп нашли под руинами здания около $2 млн и передали их правоохранительным органам, сообщает Anadolu.

По словам спасателей, американскую валюту они увидели после того, как освободили из-под завалов одного из жилых комплексов мужчину.

«Рядом с ним были $2 млн, мои ребята передали их спецназу. Они в первую очередь спасают жизни, а найденные ценные вещи отправляют полицейским – это не единственный случай», – сказал агентству руководитель пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз.