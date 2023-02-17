Удалась ли китайскому аэростату разведка?

Китайскому аэростату, который был сбит в небе над Атлантикой, не удалось нанести большого ущерба США и собрать большое количество разведданных.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, от шара не пострадал «ни один американец - ни на земле, ни в небе».

«Никакого значительного количества разведданных китайскому аэростату собрать не удалось», - сказал Кирби.