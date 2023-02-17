"Сегодня они попытаются использовать эти "болванки" (воздушные шары с отражателями - ред.) для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты - это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что россияне пока продолжат запускать эти воздушные шары. Однако 24 февраля хотят устроить масштабную ракетную атаку.

"Они это будут делать, но на 24 февраля попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного трехволнового каскада, и показать, что у них еще есть порох в пороховницах", – сказал советник главы ОП.

Также Подоляк отмечает, что россияне сейчас ищут тактику для обстрелов Украины, чтобы уменьшить свои ракетные потери.

"Они действительно ищут другую тактику, чтобы снизить свои ракетные расходы, ведь их ракетная способность уже не на столь высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами – подразумеваются "Калибры", "Искандеры", "Ониксы", – заявил он.