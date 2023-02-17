США «обеспокоены заговорами» России в Молдове

Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены определенными заговорами, которые... исходят из России, с целью дестабилизации правительства». Об этом заявил на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, Молдова «не по своей воле оказалась в ситуации «идеального шторма» вызовов, пришедших извне», которые оказали большое влияние на ситуацию внутри страны. Он отметил, что у правительства Молдовы есть не только мощная программа реформ, но и хорошая экономическая программа, важным элементом которой является энергетика, передает «Голос Америки».

«США по-прежнему решительно поддерживают усилия Молдовы по диверсификации поставок энергии, чтобы обеспечить реальную устойчивость...», – подчеркнул он.

В свою очередь Санду назвала минувший год «невероятно сложным» для ее страны. Она поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.