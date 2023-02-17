Министр обороны Британии: Россия несет большие потери...

Российская армия несет большие потери в Украине, не демонстрируя готовности отказаться от тактики «мясорубки», и изо всех сил пытается продолжать наступление, которое если и продвигается, то «на метры, а не километры». Так сказал министр обороны Британии Бен Уоллес, заявление которого в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности услышала газета Financial Times.

Несмотря на опасения, что Россия готова начать мощную атаку в первую годовщину вторжения в Украину, «нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил», подобного тому, которое было 24 февраля прошлого года, считает Уоллес.

По его мнению, самое большое, что удалось Москве до сих пор, - это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных. Однако эти операции привели к очень большим потерям, утверждает министр обороны Британии.

«На сегодняшний день нет никаких свидетельств значительного, большого российского наступления, - цитирует Уоллеса FT. - То, что мы увидели, - это продвижение по фронтам, но ценой тысяч жизней».

Министр добавил, что западные союзники Украины «более чем когда-либо полны решимости» помочь Украине дать отпор российским войскам.

Накануне BBC писало, что за последние 14 дней число подтвержденных потерь России в Украине в пять раз превысило обычные еженедельные цифры. Это самый большой прирост потерь за все время вторжения и может быть следствием наступления, которое Россия начала в Донбассе, отмечает издание.