ISW: Лукашенко вынужден идти на уступки

Россия может задействовать часть белорусского военно-промышленного комплекса в рамках усилий Москвы по перевооружению российской армии для войны с Украиной, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Беларусь готова наладить производство Су-25. Этот самолет, по его словам, "себя хорошо в Украине показывает - штурмовик, рабочая лошадка".

В ISW считают, что дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков нельзя назвать критически важными для успеха долгосрочных военных действий. Однако Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства техники, в которой действительно нуждаются российские военные, допускают аналитики. Кроме того, Россия может попытаться перепрофилировать свои заводы для производства более необходимой техники, передав производство Су-25 в Беларусь.

ISW считает, что Кремль оказывает неуклонное давление, добиваясь более тесной интеграции двух государств, которой белорусский президент "исторически сопротивлялся". Лукашенко же идет на небольшие уступки, которые он годами отказывался делать, резюмируют авторы. Они считают эти "запоздалые уступки" признаком его решимости не допустить прямого участия белорусских войск в войне против Украины.