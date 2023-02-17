Во время визита в Турцию, который состоялся на этой неделе, министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну якобы «прямым текстом было сказано, что одним из факторов, мешающих подписанию армяно-турецко-азербайджанского мирного договора», является олигарх-миллиардер Рубен Варданян, с недавних пор называющий себя «госминистром Карабаха». Об этом пишет армянская газета «Паст».

Издание со ссылкой на источник в армянском правительстве утверждает, что «глава внешнеполитического ведомства Армении от имени премьера Никола Пашиняна пообещал, что очень скоро они смогут добиться того, чтобы «убрать с пути» Рубена Варданяна».