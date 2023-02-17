Утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в Киеве и многих других регионах Украины.

"СМИ пишут о ракетах из акватории Черного моря", - сообщает "Украинская правда".

"Не игнорируйте тревогу", - написал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал, что "две непонятные цели покидают область", а затем - что "подтверждены пуски еще с Черного моря".