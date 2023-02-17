Известного футболиста нашли мертвым под завалами в Турции

Нападающий турецкого «Хатайспора» Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский «Челси», был найден мёртвым под завалами в Турции. Об этом сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет в своем Твиттер.

О местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции.

Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы выступал за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился в сентябре 2022 года.