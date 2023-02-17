МИД Азербайджана о проблемах с выдачей виз в Дубай
Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало распространённую ранее haqqin.az информацию о проблемах с выдачей въездных виз гражданам Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты.
МИД Азербайджана заявил, что направлены соответствующие запросы в посольство Азербайджана в ОАЭ.
«Новость о сложностях с получением виз для граждан Азербайджана и введении ОАЭ запретов на въезд не отражает действительности", - заявил глава пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.
Как стало известно haqqin.az, туристические агенства с сегодняшнего утра 18 февраля возобновили выдачу виз.