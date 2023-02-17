Сеймур Херш: Действия США сплотили россиян вокруг Путина

Публицист, автор расследования о «причастности» Вашингтона к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», в интервью Consortium News заявил, что действия Белого дома «действительно были глупыми».

«Я не приветствую начало войны. Но то, что мы сделали поведением, которое я описываю, — мы дали ему (Путину - ред.) повод, из-за которого народ поддерживает его», — уверяет американский расследователь, слова которого приводят российские СМИ.

В числе сотрудников Белого дома, «более враждебных» к России, чем сам президент США Джо Байден, журналист упомянул «очень воинственных ребят»: шефа Госдепартамента Энтони Блинкена, заместителя госсекретаря Викторию Нуланд и советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Эти трое — Нуланд, Блинкен и Салливан, — я думаю, они сильно давили на президента. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это что-то почти личное, я считаю», — сказал Херш.