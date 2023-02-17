В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте

В соревнованиях принимают участие 62 спортсмена из 16 стран. Азербайджан представляет Сельджан Махсудова - серебряный призер Кубка мира, проходившего в нашей стране в прошлом году.

На Национальной гимнастической арене в Баку дан старт Кубку мира по прыжкам на батуте.

Кубок мира по прыжкам на батуте в шестой раз проводится в Азербайджане. Развитие этой гимнастической дисциплины началось у нас в 2013 году.

Сегодня будет проходить квалификация. Женские соревнования, в которых выступит Сельджан Махсудова, начнутся в 16:20. Финалы пройдут завтра.