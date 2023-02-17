Республиканцы США призвали «дать украинцам все,.. чтобы быстрее выиграть войну»

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл поддержал идею о передаче Киеву истребителей F-16.

«Если бы это зависело от меня, я бы это сделал. Да, сделал бы. Мы должны дать украинцам все необходимое, чтобы как можно быстрее выиграть войну», — сказал он, отвечая на вопрос, передадут ли США Украине F-16, цитируют его российские СМИ.

По словам Макконнелла, союзники по НАТО передают Украине больше вооружений, чем ожидали, однако процесс необходимо ускорить, отбросив бюрократию.

16 февраля группа американских сенаторов призвала президента США Джо Байдена поставить Киеву истребители и дальнобойные ракеты. По их мнению, Вашингтон должен начать обучение украинских пилотов.