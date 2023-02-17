США уничтожили в Сирии высокопоставленных лидеров ИГ

На северо-востоке Сирии уничтожен лидер группы боевиков ИГ. Об этом сообщило накануне Центральное командование США.

Согласно сообщению, в результате вертолетного рейда, совершенного в четверг, 16 февраля, был убит высокопоставленный лидер «Исламского государства» Хамза аль-Хомси, руководивший боевиками на востоке Сирии. В ходе операции четверо американских военнослужащих и служебная собака получили ранения. Их состояние оценивается как стабильное.

Представитель Центрального командования США полковник Джо Баккино сообщил, что операция была проведена совместно с курдскими формированиями.

Он также сообщил о другой операции, в результате которой был уничтожен еще один командир ИГ, руководивший группой террористов, совершавших политические убийства. Дополнительной информации Баккино не предоставил.