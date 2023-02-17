В каких областях будет развиваться экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, еще до начала мероприятия сопредседатели комиссии - министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто провели встречу. Сопредседатели рассмотрели дальнейшие направления двустороннего сотрудничества, повестку дня заседания межправкомиссии.

Сахиль Бабаев заявил, что в результате усилий глав двух государств отношения между Азербайджаном и Венгрией поднялись на уровень стратегического партнерства. Он напомнил о состоявшемся 29 января визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию, проведенных встречах и подписанных документах.

Было отмечено, что успешная деятельность венгерских компаний в Азербайджане и интерес венгерских компаний к участию в строительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации, вызывают удовлетворение.

Подчеркнуто, что товарооборот между странами в 2022 году увеличился на 34,81 процента по сравнению с 2021 годом.

Стороны обсудили развитие отношений в сфере энергетики, в частности возобновляемой энергетики, труда и занятости, туризма, здравоохранения и т.д. Рассмотрены возможности увеличения двусторонних и транзитных грузопотоков, стимулирования взаимных инвестиций.

По итогам заседания межправкомиссии Бабаев и Сийярто подписали протокол.