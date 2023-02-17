На 13-й день после землетрясения в турецком Хатае спасли трех человек

В провинции Хатай на юге Турции на 13-й день после разрушительных землетрясений из-под завалов спасли трех человек, в том числе ребенка, сообщает Anadolu.

Согласно сообщению, жителей города Антакья спасли на 296-й час после подземных толчков, после первой медицинской помощи их отправили в больницу.

Отметим, что число погибших в результате двух разрушительных землетрясений в Турции уже превысило 39,6 тыс. человек.