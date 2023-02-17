Икрам Нур, автор haqqin.az 13:44

В ночь на пятницу во многих городах Ирана, включая Тегеран, Кередж, Исфахан, Мешхед, Арак и Решт, прошли выступления против властей страны. Почти все лозунги протестующих были направлены против Исламской Республики и верховного лидера Али Хаменеи. Нынешние акции протеста стали самыми масштабными по географии как минимум за месяц. В них были вовлечены по меньшей мере 13 городов в разных частях страны.

Власти Ирана рано успокоились, облегченно выдохнули и решили, что делать для снижения протестных настроений больше ничего не надо. Им кажется, что репрессиями и силовыми акциями они сумели сделать из Ирана ровную поляну. Но это иллюзия – достаточно чуть заглянуть под покров этой поляны, достаточно чуть копнуть ее, чтобы увидеть там тлеющие угли недовольства, которые могут полыхнуть в любом месте и в любой момент. Режим отказывается осознавать эту реальность. Более того, он счел, что может перейти в наступление. И ужесточить ответственность за ношение хиджаба, лозунги против которого были одним из главных триггеров массовых протестов еще совсем недавно. За несоблюдение «правил о хиджабе» за последний месяц было закрыто несколько предприятий, ресторанов и кафе. Иранские власти на минувшей неделе призвали профсоюзы к более строгому соблюдению правил хиджаба в магазинах и на предприятиях Тегерана. А в этом месяце в Тегеране была закрыта популярная аптека. И закрыта только потому, что ее владелец «не проявил должного уважения к человеку, который указал ему, что его магазин обслуживает покупателей без хиджаба». Еще из обязательных установлений властей – студентки, нарушающие эти правила, отныне будут отчисляться из колледжей и вузов.

Возможно, кому-то в Иране хиджаб кажется важнейшей скрепой. И несоблюдение правил его ношения всенепременно повлечет за собой полный крах ИРИ. Но, право, не о хиджабе стоило бы задуматься режиму. А о тех социальных проблемах, с которыми простые иранцы сталкиваются каждый день. И речь даже не об инфляции, которая галопирует не хуже породистого скакуна, каждый день преодолевая все новые барьеры. И не о стремительном удешевлении риала, который за шесть месяцев похудел на 58 процентов, что фактически утроило цены на продукты питания. Об обновлении своего гардероба многие иранцы уже и не мечтают. Речь о внезапно возникшем дефиците газа. По мере приближения зимнего сезона иранские власти хвастливо заявляли, что европейские страны на коленях приползут к Ирану за газом, а деньги в бюджет потекут рекой. Получилось с точностью до наоборот – иранцы пережили одну из самых мучительных зим последнего времени, отмеченную массовыми отключениями и перебоями в поставках газа в домашние хозяйства. Как они мрачно шутили, «суровая зима, которая должна была обрушиться на Европу, обрушилась на них». Иран, совершенно не готовый к такой ситуации, был охвачен кризисом обширных отключений, и в отдаленных деревнях и небольших городах люди начали искать газовые баллоны и керосиновые обогреватели, чтобы согреться.

В попытке предотвратить дальнейшие сбои в обеспечении газом домашних хозяйств администрация президента Ибрагима Раиси не нашла ничего лучшего, как перекрыть газоснабжение промышленности и производителей. Специалисты заявляли, что поставки газа почти на 50 цементных заводов были прекращены, а ежедневное потребление сталелитейных заводов по всей стране упало до 15 миллионов кубометров со среднего показателя в 40 миллионов кубометров, что привело к снижению производства на 2 миллиона тонн стали. Власти также приказали закрыть сотни школ, банков и правительственных учреждений, чтобы смягчить кризис, но, как сообщается, по крайней мере пять провинций находились на грани полного отключения от поставок газа. Джавад Овджи, министр нефти Ирана, 11 января обратился к народу с призывом надеть теплую одежду и не выходить из дома. «Изношенная инфраструктура напоминает раздираемую войной страну или наименее развитую экономику, которая не может предоставлять необходимые услуги гражданам. Согласно новым данным о ВВП на душу населения, Иран больше не может рассматриваться как страна со средним уровнем дохода, а как страна с низким уровнем дохода», - говорят местные эксперты.

Падение уровня жизни, общее для бедных и стремительно нищающего среднего класса, неизбежно ведет к тому, что они сомкнутся в своих антиправительственных выступлениях. И это для режима в Тегеране куда опаснее, смертельно опаснее, чем нарушение «правил хиджаба». Руководство Ирана начали критиковать даже «марджи», великие аятоллы, имеющие огромное влияние на иранскую улицу и политический истеблишмент. Еще вчера они были с властью и осуждали протесты – сегодня тональность их выступлений меняется. Великий аятолла Хоссейн Нури Хамедани выступил с критикой правительства, которое допустило рост цен и обесценивание иранской валюты. Великий аятолла Хоссейн Вахид Хорасани назвал правительство ответственным за неспособность сократить бедность. Великий аятолла Мохаммад Мусави Хоэйниха заявил в этом месяце, что «мы потеряли доверие людей», и это связано с «нашей некомпетентностью». И даже сам великий аятолла Насер Макарем Ширази, 95-летний старец, известный своими ультраконсервативными взглядами, на днях обвинил правящий режим в том, что правительственные чиновники живут в роскоши, а остальное население нищает.

تصاویر منتشر شده از زاهدان جمعیت زیاد معترضان را بیرون مسجد مکی از نمای بالا نشان می‌دهد.



معترضان در زاهدان همانند جمعه‌های پیش، پس از نماز جمعه به خیابان رفتند و علیه حکومت ایران شعار دادند. pic.twitter.com/LDAhBSedq8 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 17, 2023

И если даже эти люди заговорили о неблагополучии ситуации в ИРИ, – то что говорит иранская улица и как она относится к власти? Режим спасает пока только то, что у оппозиции нет популярного и харизматичного лидера. Годится ли на эту роль сын бывшего шаха Реза Пехлеви – отдельный вопрос, на который haqqin.az попытается ответить в своем лонгриде завтра, не пропустите наше обновление. А пока ясно одно – от ситуации в Иране неожиданных изменений можно ждать в любое время. Тлеющие угли протеста могут полыхнуть в любой момент, охватив страну социальным пожаром. Власти Ирана не могут осознать и признать глубину той трясины, в которую погружается во многом архаичная экономическая и социальная модель Исламской Республики. А у иранцев совершенно нет желания вместе с властями идти на это дно.