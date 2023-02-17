Иранцы не хотят, власти не могут главная тема

Икрам Нур, автор haqqin.az

В ночь на пятницу во многих городах Ирана, включая Тегеран, Кередж, Исфахан, Мешхед, Арак и Решт, прошли выступления против властей страны. Почти все лозунги протестующих были направлены против Исламской Республики и верховного лидера Али Хаменеи. Нынешние акции протеста стали самыми масштабными по географии как минимум за месяц. В них были вовлечены по меньшей мере 13 городов в разных частях страны.

Власти только успокоились, а протесты в Иране вновь возобновились

Власти Ирана рано успокоились, облегченно выдохнули и решили, что делать для снижения протестных настроений больше ничего не надо. Им кажется, что репрессиями и силовыми акциями они сумели сделать из Ирана ровную поляну. Но это иллюзия – достаточно чуть заглянуть под покров этой поляны, достаточно чуть копнуть ее, чтобы увидеть там тлеющие угли недовольства, которые могут полыхнуть в любом месте и в любой момент.

Режим отказывается осознавать эту реальность. Более того, он счел, что может перейти в наступление. И ужесточить ответственность за ношение хиджаба, лозунги против которого были одним из главных триггеров массовых протестов еще совсем недавно.

За несоблюдение «правил о хиджабе» за последний месяц было закрыто несколько предприятий, ресторанов и кафе. Иранские власти на минувшей неделе призвали профсоюзы к более строгому соблюдению правил хиджаба в магазинах и на предприятиях Тегерана. А в этом месяце в Тегеране была закрыта популярная аптека. И закрыта только потому, что ее владелец «не проявил должного уважения к человеку, который указал ему, что его магазин обслуживает покупателей без хиджаба».

Еще из обязательных установлений властей – студентки, нарушающие эти правила, отныне будут отчисляться из колледжей и вузов.

Власти Ирана решили ужесточить ответственность за ношение хиджаба, лозунги против которого были одним из главных триггеров недавних массовых протестов

Возможно, кому-то в Иране хиджаб кажется важнейшей скрепой. И несоблюдение правил его ношения всенепременно повлечет за собой полный крах ИРИ. Но, право, не о хиджабе стоило бы задуматься режиму. А о тех социальных проблемах, с которыми простые иранцы сталкиваются каждый день. И речь даже не об инфляции, которая галопирует не хуже породистого скакуна, каждый день преодолевая все новые барьеры. И не о стремительном удешевлении риала, который за шесть месяцев похудел на 58 процентов, что фактически утроило цены на продукты питания. Об обновлении своего гардероба многие иранцы уже и не мечтают.

Речь о внезапно возникшем дефиците газа. По мере приближения зимнего сезона иранские власти хвастливо заявляли, что европейские страны на коленях приползут к Ирану за газом, а деньги в бюджет потекут рекой. Получилось с точностью до наоборот – иранцы пережили одну из самых мучительных зим последнего времени, отмеченную массовыми отключениями и перебоями в поставках газа в домашние хозяйства. Как они мрачно шутили, «суровая зима, которая должна была обрушиться на Европу, обрушилась на них».

Иран, совершенно не готовый к такой ситуации, был охвачен кризисом обширных отключений, и в отдаленных деревнях и небольших городах люди начали искать газовые баллоны и керосиновые обогреватели, чтобы согреться.

Суровая зима, которая должна была обрушиться на Европу, обрушилась на Иран

В попытке предотвратить дальнейшие сбои в обеспечении газом домашних хозяйств администрация президента Ибрагима Раиси не нашла ничего лучшего, как перекрыть газоснабжение промышленности и производителей. Специалисты заявляли, что поставки газа почти на 50 цементных заводов были прекращены, а ежедневное потребление сталелитейных заводов по всей стране упало до 15 миллионов кубометров со среднего показателя в 40 миллионов кубометров, что привело к снижению производства на 2 миллиона тонн стали.

Власти также приказали закрыть сотни школ, банков и правительственных учреждений, чтобы смягчить кризис, но, как сообщается, по крайней мере пять провинций находились на грани полного отключения от поставок газа. Джавад Овджи, министр нефти Ирана, 11 января обратился к народу с призывом надеть теплую одежду и не выходить из дома.

«Изношенная инфраструктура напоминает раздираемую войной страну или наименее развитую экономику, которая не может предоставлять необходимые услуги гражданам. Согласно новым данным о ВВП на душу населения, Иран больше не может рассматриваться как страна со средним уровнем дохода, а как страна с низким уровнем дохода», - говорят местные эксперты.

Даже великий аятолла Насер Макарем Ширази, 95-летний старец, известный своими ультраконсервативными взглядами, обвинил правящий режим в том, что чиновники живут в роскоши, а население нищает

Падение уровня жизни, общее для бедных и стремительно нищающего среднего класса, неизбежно ведет к тому, что они сомкнутся в своих антиправительственных выступлениях. И это для режима в Тегеране куда опаснее, смертельно опаснее, чем нарушение «правил хиджаба».

Руководство Ирана начали критиковать даже «марджи», великие аятоллы, имеющие огромное влияние на иранскую улицу и политический истеблишмент. Еще вчера они были с властью и осуждали протесты – сегодня тональность их выступлений меняется.

Великий аятолла Хоссейн Нури Хамедани выступил с критикой правительства, которое допустило рост цен и обесценивание иранской валюты. Великий аятолла Хоссейн Вахид Хорасани назвал правительство ответственным за неспособность сократить бедность. Великий аятолла Мохаммад Мусави Хоэйниха заявил в этом месяце, что «мы потеряли доверие людей», и это связано с «нашей некомпетентностью». И даже сам великий аятолла Насер Макарем Ширази, 95-летний старец, известный своими ультраконсервативными взглядами, на днях обвинил правящий режим в том, что правительственные чиновники живут в роскоши, а остальное население нищает.

И если даже эти люди заговорили о неблагополучии ситуации в ИРИ, – то что говорит иранская улица и как она относится к власти?

Режим спасает пока только то, что у оппозиции нет популярного и харизматичного лидера. Годится ли на эту роль сын бывшего шаха Реза Пехлеви – отдельный вопрос, на который haqqin.az попытается ответить в своем лонгриде завтра, не пропустите наше обновление. А пока ясно одно – от ситуации в Иране неожиданных изменений можно ждать в любое время. Тлеющие угли протеста могут полыхнуть в любой момент, охватив страну социальным пожаром. Власти Ирана не могут осознать и признать глубину той трясины, в которую погружается во многом архаичная экономическая и социальная модель Исламской Республики. А у иранцев совершенно нет желания вместе с властями идти на это дно.