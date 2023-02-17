МЧС Азербайджана разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше фото; видео
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают работы по сооружению палаточных городков, направленных ведомством в Турцию после разрушительных землетрясений.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, силами МЧС в трех различных местах в провинции Кахраманмараш сооружены палаточные городки. Для людей, размещенных в палатках, созданы необходимые условия, в том числе установлена мобильная полевая кухня и организовано горячее питание.