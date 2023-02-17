Американцы заинтересовались бизнесом известного банка в России

В январе ведомство потребовало от Raiffeisen Bank предоставить информацию об операциях «в связи с последними событиями вокруг России и Украины», сообщили агентству в банке. OFAC занимается подготовкой санкций.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом в России, сообщает Reuters.

Источник агентства добавил, что OFAC запросило у банка подробности о его рисках в России, в Донбассе и других регионах Украины, а также в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил источник Reuters.

По его словам, ведомство ожидает ответа в феврале, однако банк попросил предоставить больше времени. Представитель Raiffeisen Bank заявил Reuters, что банк сотрудничает с OFAC. По его словам, запрос не был инициирован конкретной сделкой. В банке добавили, что соблюдают действующие санкции.

Этот запрос вызвал опасения у европейских финансовых регуляторов: это может привести к санкциям против Raiffeisen, сказали агентству два осведомленных источника.

«Райффайзенбанк» в России — одна из крупнейших кредитных организаций. Она входит в перечень 13 системнозначимых банков, куда входят два иностранных банка — российские «дочки» Raiffeisen и UniCredit. Оба банка планируют покинуть российский рынок, однако президент России Владимир Путин запретил кредитным организациям из «недружественных стран» продавать бизнес в России без одобрения.