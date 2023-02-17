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При совместной организации Национального онкологического центра и Общества онкологов Азербайджана в Баку проходит I Международный гинекологический конгресс «GYNOAZ-2023: опухоли женских репродуктивных органов», приуроченный к 100-летию академика Зарифы Алиевой. В мероприятии, проходящем в Национальном онкологическом центре, наряду с азербайджанскими врачами принимают участие специалисты из Германии, США, Турции, Казахстана и России. Главный врач Национального онкологического центра Азад Керимли, выступая на конгрессе, приветствовал участников от имени генерального директора Центра академика Джамиля Алиева, пожелал успехов работе мероприятия.

Говоря об исключительных заслугах академика Зарифы Алиевой в развитии азербайджанского здравоохранения, в частности офтальмологии, главный врач сказал: «Зарифа Алиева является автором многочисленных весомых исследований в области диагностики и лечения некогда широко распространенной в республике трахомы, а также выявлению, лечению и профилактике профессиональных глазных болезней у работников химической и электронной промышленности. Кроме того, Зарифа Алиева проделала большую работу и в развитии терапевтической офтальмологии. Выдающийся ученый-офтальмолог является автором 12 монографий, более 150 научных трудов и одного научного открытия. Академик Зарифа Алиева была как выдающимся ученым, так и истинной азербайджанской женщиной. Она завоевала любовь своего окружения высокими человеческими качествами, дальновидностью, терпением и выдержкой. Зарифа Алиева также была видным общественным деятелем. Она была членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем председателя Азербайджанского комитета защиты мира, членом правления Всесоюзного общества «Знание», президиума Всесоюзного научного общества офтальмологов, удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки».