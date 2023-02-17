Али Асадов собрал Экономический совет Азербайджана
Под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова состоялось внеочередное заседание Совета.
Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на заседании были подробно обсуждены экономическая политика, вопросы, вытекающие из поручений президента Азербайджана. Были заслушаны мнения и предложения членов Совета по вопросам повестки дня.
Соответствующим структурам даны поручения по обсужденным вопросам.
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