Польша думает о передаче украинцам истребителей

Польша рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, а также присоединится к широкой авиационной коалиции союзников по F-16, когда она будет сформирована. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда украинским СМИ.

По словам Дуды, для подготовки пилота F-16 требуются месяцы обучения. Но если Киеву предоставят самолеты МиГ-29 или самолеты Су, то украинские пилоты "готовы летать на них практически сразу".

"...Если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас есть еще несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", — сказал Дуда.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской международной конференции, выразил готовность поставить Украине истребители МиГ-29. "У нас F-16 не так много, но мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, как часть решения НАТО", ― сказал польский премьер.