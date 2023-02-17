Гиркин прогнозирует «бунты и мятежи» в России

В скором времени в России ожидается старт новой волны мобилизации, что может привести к массовым бунтам, считает бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков). Такое заявление он сделал в интервью одному из российских пропагандистских ресурсов, передает Диалог.ua.

Стрелков отметил, что первая волна мобилизации в России показала неспособность армии дать нормальное обеспечение и обучение новобранцам. В ходе новой волны станет еще хуже. Но она все равно будет, потому что потери ВС России в Украине колоссальные, утверждает Гиркин.

«Сейчас согнать еще несколько тысяч человек в такие же условия, в которые были загнаны люди ранее, это чревато серьезными бунтами и даже мятежами. Эффект будет намного ниже, чем когда мобилизовали те 300 тысяч. Просто потому что эти 500 (тысяч) нечем будет ни снабдить, ни вооружить. У Министерства обороны нет таких ресурсов, чтобы еще полмиллиона людей поставить в строй, хотя бы одеть их и кормить. Проблемы со связью, с транспортом, со всеми видами вооружения и снабжения уже стали притчей во языцех. В этой ситуации, конечно же, провести нормальную мобилизацию невозможно. Нынешнее Министерство обороны при нынешних реалиях способно следующей мобилизацией только резко ухудшить обстановку», - заявил Стрелков.