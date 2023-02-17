Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:59

На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников Украины готовиться к долгой войне и продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что они не откажутся от Украины. «Долгая война», точнее – неготовность Запада к ней, была и остается главной ошибкой документов, которые готовились и готовятся для Владимира Путина в период его агрессии в Украину. Эту ошибку усугубляет российская пропаганда, которая продолжает твердить, что Запад буквально со дня на день откажется поддерживать Украину, что там существует раскол по этому вопросу, и западные политики уже готовятся отступить.

Парадоксально, но в Кремле, где формулируют тезисы для этой пропаганды, сами начинают в нее верить. Получается порой смешно: общаешься с российским деятелем в немалых чинах, а он тебе: «Да Запад уже устал помогать Киеву и со дня на день откажет ему в помощи, все СМИ об этом твердят». А когда в ответ говоришь: «Да вы же сами такие материалы им заказываете», наступает неловкое молчание. Да, «кремляне» создали целый аппарат дезинформации как из провластных медиа, так и покупая журналистов и редакторов на Западе. И сами же стали использовать эту заказную информацию для собственных аналитических выкладок. Классическое «хвост виляет собакой» во всей своей красе. Кремлевские стратеги не учли главного. Окажись агрессия краткосрочной и успешной – Запад бы повозмущался, ввел бы какие-то санкции, но в целом умыл бы руки, дескать, что сделано – то сделано, право сильного никто не отменял. Но все пошло совсем иначе. И Запад, а в первую очередь речь о странах НАТО и их союзниках и партнерах, почувствовал, что вот он – уникальный шанс превратить Россию из мировой державы, с которой, хочешь не хочешь, а надо считаться, учитывать ее в каких-то раскладах, в страну-изгоя, в угрозу западному миру.

И теперь этот шанс упускать не намерен, методично и неуклонно делая все, чтобы привести Москву к военному поражению, после чего диктовать ей условия, постоянно давая понять, что ее амбиции на ее «мессианство» и «великодержавность», являющиеся идефиксом Владимира Путина и пунктиком «кремлян» из его близкого окружения, теперь не только неуместны, но и попросту смешны. Нынешняя Мюнхенская конференция демонстрирует самый решительный настрой Запада добиться этого. Канцлер Шольц предупредил коллег, что война, точнее «спецоперация по удалению у Москвы клыков» будет долгой. И все должны быть к этому готовы. «И именно поэтому мы считаем, что должны перейти к модели стратегической выносливости. Нам нужно сделать много вещей, которые, как мы, вероятно, думали, нам не нравятся: наращивание мощностей оборонной промышленности и дальнейшая помощь Украине более совершенным оружием», - развил его мысль глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

Что не вызвало возражений. Более того, президент Франции призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы помочь стране провести необходимое контрнаступление. По его словам, только такое контрнаступление, читай – успех Киева на поле боя, может позволить впоследствии «вести заслуживающие доверия переговоры, определяемые Украиной, ее властями и ее народом». Сейчас же, по словам французского президента, не время для диалога с Россией. В интервью накануне Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис заявила, что цель США состоит в том, чтобы «сделать все возможное в наших силах для укрепления позиций Украины на поле боя, чтобы, если и когда будут переговоры, Украина была в самой сильной позиции на переговорах». Не менее интересные заявления сделает и премьер Британии Риши Сунак. Тезисы этого выступления уже попали в печать, а потому вполне уместно цитировать их так, как будто они уже произнесены: «Когда Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он делает ставку на то, что мы потеряем самообладание. Но мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибается сейчас». И еще: «На карту в этой войне поставлено даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации. Речь идет о безопасности и суверенитете каждой нации. Потому что вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим».