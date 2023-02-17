Российские крылатые ракеты над Южно-Украинской АЭС

Украинская компания «Энергоатом» заявила, что утром 18 февраля во время российского ракетного удара две крылатые ракеты пролетели над Южно-Украинской АЭС в Николаевской области.

Одна ракета пролетела над атомной электростанцией в 8:25, другая — в 8:27 по местному времени. По данным «Энергоатома», ракеты «пролетели опасно близко к ядерному объекту».

«Угроза ракетного удара по реактору с возможными последствиями — ядерной катастрофой — снова была высокой», — заявили в компании.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, утром 18 февраля Россия выпустила по Украине четыре ракеты «Калибр» из акватории Черного моря, две из них сбили. Еще две ракеты упали в Хмельницком — одна из них попала в военный объект, другая взорвалась у остановки общественного транспорта, сообщил глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий. В Хмельницком повреждены около 10 многоэтажных домов и три учебных заведения, заявил мэр города Александр Симчишин. Пострадали два человека.