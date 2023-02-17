В Европе довольны изменениями в азербайджанском футболе

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов принимает участие в мероприятии организации «Европейские лиги». Оно проходит в Вене и организовано совместно с австрийской Бундеслигой.

Эльхан Самедов провел в Австрии ряд встреч, обсудив актуальные вопросы и планы будущего сотрудничества.

«Руководитель «Европейских лиг» голландец Якко Сварт поблагодарил меня за приезд, поздравил с назначением на пост президента ПФЛ и подчеркнул, что внимательно следит за позитивными переменами в азербайджанской Премьер-лиге, - рассказал haqqin.az Эльхан Самедов. – В частности, Сварт заявил, что «Европейские лиги» положительно восприняли увеличение числа команд в нашем чемпионате до десяти и внедрение системы VAR. Он пригласил меня в Прагу на Генеральную ассамблею «Европейских лиг» в апреле этого года.

Помимо этого, с австрийскими коллегами мы обсудили приезд нашей сборной в марте на матч отборочного турнира чемпионата Европы.

Интересная беседа также состоялась у меня с бельгийским представителем, который родом из Гента. Естественно, мы в том числе поговорили о соперничестве «Карабаха» и «Гента» в Лиге конференций».

Организация «Европейские лиги» была создана в 1997 году. Ее прежнее название – Европейские профессиональные футбольные лиги. «Европейские лиги» объединяют 40 лиг из 34 стран, а также более 1000 клубов. ПФЛ с 2013 года является членом данной структуры.