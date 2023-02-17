В Азербайджане упразднили туристические информцентры
В Азербайджане упразднены туристические информационные центры. В связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в «Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики».
В соответствии с данными изменениями упразднены следующие туристические информационные центры: Бакинский туристический информационный центр (включая туристические автобусы Baku City Tour); Шемахинский туристический информационный центр; Хачмазский туристический информационный центр; Губинский туристический информационный центр; Ленкоранский туристический информационный центр; Гянджинский туристический информационный центр; Шекинский туристический информационный центр; Загатальский туристический информационный центр; Габалинский туристический информационный центр; Исмаиллинский туристический информационный центр; Бардинский туристический информационный центр.