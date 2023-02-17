Пекин взялся за дело: Китай предложит план мирного договора для России и Украины
Китай готовит новый план мирного урегулирования войны в Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран», заявил Bloomberg глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
На следующей неделе он прилетит в Москву.
Новое мирное предложение будет повторять пункты предыдущего плана, который выдвинул лидер КНР Си Цзиньпин. Речь идет в том числе о соблюдении принципов Устава ООН.
Накануне Китай призвал Россию и Украину к скорейшему завершению конфликта. Постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь заявил на заседании Совета Безопасности, что Россия должна прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Украиной «как можно быстрее». Он отметил, что Пекин выступает за соблюдение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Тем не менее дипломат добавил, что в ходе урегулирования конфликта должны быть учтены законные интересы всех государств в области безопасности.