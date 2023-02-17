Дипломатический скандал: представителя Израиля выгнали с саммита Африканского союза

Открывшийся сегодня двухдневный 36-й саммит Африканского союза в Аддис-Абебе начал работу с дипломатического скандала. Израильские СМИ сообщают, что авторитетная международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, аннулировала аккредитацию и фактически изгнала из своих рядов официального представителя Израиля — замдиректора израильского МИД по странам Африки Шарон Бар-Ли.

Решение об этом руководство Союза приняло под давлением ЮАР и Алжира, добивавшихся исключения еврейского государства из рядов Африканского союза, утверждают СМИ.

"Мы очень серьезно относимся к этому инциденту, — прокомментировали в МИД Израиля. — Шарон Бар-Ли имела статус аккредитованного представителя Израиля, однако под давлением Алжира и Южной Африки, движимых ненавистью и контролируемых Ираном, ее аккредитация аннулирована. Мы призываем африканские страны выступить против этих действий, которые наносят ущерб как самой организации — Африканскому союзу, так и всему континенту".

Израиль спустя 19 лет существования Африканского союза был принят в эту организацию на правах наблюдателя в июле 2021 года. Тогда за это решение проголосовало большинство членов союза. Однако на прошедшем в октябре того же года заседании исполкома организации министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра выдвинул предложение пересмотреть это решение "ввиду продолжения израильскими властями политики апартеида и каждодневных преступлений против палестинского народа".