Экс-премьер Грузии не может себе простить, что поддерживал Иванишвили

«Это моя ошибка и вина перед грузинским народом… Я тоже способствовал укреплению власти Иванишвили и «Мечты», потому что просто не мог представить, что человек, имевший все возможности, пользовавшийся доверием и поддержкой народа и сыгравший важную положительную роль в истории Грузии, в решающий момент, в силу своих личных интересов, встанет не на ту сторону истории…», — заявил Гахария.

Бывший премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что не может себе простить, что в свое время поддерживал «Грузинскую мечту» и ее основателя Бидзину Иванишвили. Об этом пишут «Новости-Грузия».

Он также заявил, что ровно два года назад ушел в отставку, потому что понял: путь, по которому идет правительство «Грузинской мечты», ведет в тупик.

По словам Гахария, «в этот ответственный момент, вместо того чтобы объединиться вокруг общеевропейской цели, Бидзина Иванишвили через своих доверенных лиц открыл дискуссию — а нужна ли нам вообще Европа?! Фактически этим он отказывается от многовекового выбора грузинского народа...».

По его словам, на самом деле якобы «мирная» и «осторожная» политика «Мечты» ставит Грузию перед большой угрозой, оставляя страну уязвимой, без настоящих друзей и лицом к лицу с Россией.

Гахария подал в отставку в феврале 2021 года, заявив о разногласиях с руководством партии по поводу ареста лидера оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия.