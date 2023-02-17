В Турции назвали новое число погибших при землетрясении
Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 642 человек, сообщают власти.
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Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 642 человек, сообщают власти.
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