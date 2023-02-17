Подтверждена гибель почти 15 000 российских военных в Украине

По их оценке, за последние две недели прирост числа погибших вырос в пять раз. За две недели журналисты установили имена 1 679 погибших. Такое количество подтвержденных потерь они называют самым большим приростом за все время вторжения в Украину. Реальное число потерь определенно больше, подчеркивает BBC.

Изучив обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах, журналисты считают, что их список содержит как минимум в два раза меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Общие безвозвратные потери, куда входят раненые и пропавшие без вести, могут достигать 133 тысячи человек. Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы, которые заключили контракт с Минобороны или Росгвардией после начала войны, и заключенные.