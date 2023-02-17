Застрелился азербайджанский военнослужащий
В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Нурлан Игоревич Мадатов совершил самоубийство, застрелившись из огнестрельного оружия.
Согласно сообщению пресс-службы Военной прокуратуры, на основании полученной информации сотрудники Бакинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело солдата, изъяли в качестве вещественных доказательств предметы, представляющие важность для дела.
В Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, выполнены необходимые следственные мероприятия. Ведется расследование.