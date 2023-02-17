"Соединенные Штаты официально установили, что Россия совершила преступления против человечности", - заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля. Ее слова приводит Deutsche Welle.

Администрация президента Джо Байдена и Госдепартамент США обвинили Россию в совершении "преступлений против человечности" во время вторжения в Украину.

"И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, которые замешаны в этих преступлениях, вы будете привлечены к ответственности", - добавила она.

Харрис обвинила российские войска в "широкомасштабных и систематических" атаках на мирное население в Украине, убийствах, пытках, изнасилованиях и депортациях.

С заявлением о военных преступлениях в Украине выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. "На основе тщательного анализа закона и имеющихся фактов я установил, что военнослужащие российских войск и другие российские должностные лица совершили преступления против человечности в Украине", - отметил глава Госдепартамента. "Эти преступления не могут оставаться безнаказанными. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.

Deutsche Welle отмечает, что США впервые официально назвали действия России в Украине преступлениями против человечности. В марте 2022 года Госдеп заявил, что американские власти собрали доказательства для обвинения российских военнослужащих в совершении военных преступлений.