Пригожин: Макрон живет в мире иллюзий, а «Вагнер» уже по всему миру

Евгений Пригожин, владелец частной военной компании «Вагнер», опроверг связь между его армией и российскими Вооруженными силами. Соответствующее заявление Пригожина в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о входе ЧВК в состав армии России опубликовала пресс-служба бизнесмена.

По словам Пригожина, глава Франции «живет в мире иллюзий» и плохо представляет то, «что происходит в Африке и что происходит в Москве».

«ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии, — подчеркнул бизнесмен. — ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет».