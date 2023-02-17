Майя Санду: Россия ведет против Молдовы гибридную войну
Дискуссия о членстве Молдовы в НАТО в настоящее время не имеет перспективы из-за длительного влияния российской пропаганды, которая уничтожила общественную поддержку этого шага. Так сказала президент Молдовы Майя Санду, передает BBC.
"Когда мы видим, что Россия делает, становится ясно, что нейтральность нас не защищает. Однако пока нет общественной поддержки изменения этого... Несмотря на это, такая возможность не является вопросом для дискуссии в Молдове", - заявила Санду.
Санду признала, что в Молдове нет общественного консенсуса по вопросу о том, стоит ли подавать заявку на членство в НАТО, и виной тому, по ее словам, российская пропаганда.
Также на Мюнхенской конференции Санду сказала, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы, используя экономическое давление и пропаганду. По ее словам, цель российского вмешательства в дела Молдовы состояла в том, чтобы дестабилизировать общество и вывести людей на улицы, чтобы сменить власть и создать пророссийское правительство.
Санду попросила помощи в воздушном наблюдении и обороне, но при этом сказала, что не видит непосредственной угрозы вторжения в Молдову со стороны России.