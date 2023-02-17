Блинкен: У Азербайджана и Армении есть историческая возможность установить мир

Администрация США уверена, что у властей Азербайджана и Армении есть историческая возможность добиться прочного мира. Об этом заявил в субботу в Мюнхене госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы считаем, что у Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта. Сами стороны снова сосредоточились на мирном процессе, в том числе путем прямых переговоров, а также с ЕС и с нами, - сказал глава американской дипломатии. - Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для поддержки этих усилий, будь то напрямую с нашими друзьями, будь то в трехстороннем формате, подобном этому, или с другими международными партнерами".