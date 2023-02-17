В Турции не планируют переносить выборы президента

Власти Турции не собираются переносить президентские выборы из-за землетрясений и выступают за их проведение 14 мая. Об этом сообщает в субботу телеканал Habertürk со ссылкой на источники в возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития и Партии национального единства (ПНЕ), которые формируют правящую коалицию "Народный альянс".

Телеканал отмечает, что данные намерения были подтверждены на прошедшей на этой неделе встрече Эрдогана с лидером ПНЕ Девлетом Бахчели.

Турецкая оппозиция настаивает, чтобы общенациональные президентские и парламентские выборы не переносились и прошли 14 мая. Ранее оппозиционные СМИ утверждали, что власти Турции могут перенести их из-за обрушившихся на страну разрушительных землетрясений. Согласно Конституции выборы в стране должны пройти не позднее 18 июня.