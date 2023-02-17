Вице-президент США: Время не на стороне Путина

Президенту России Владимиру Путину не удастся одержать верх, заявила во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис. Об этом сообщает BBC.

«Если Путин думает, что сможет взять верх, пережидая ситуацию, он сильно ошибается, - сказала она. - Время не на его стороне».

Харрис, завершая свою речь, подтвердила, что США продолжат решительно поддерживать Украину, и отметила, что Вашингтон гордится партнерством с Киевом.

«Мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется», - добавила она.