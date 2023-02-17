Ильхам Алиев принимает участие в панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходит панельная дискуссия на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».
В мероприятии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
В панельной дискуссии, проводимой под модераторством председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, участвуют также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный секретарь ОБСЕ, заместитель председателя Совета Мюнхенской конференции по безопасности Хельга Мария Шмидт.