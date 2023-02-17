Премьер-лига: «Нефтчи» и «Габала» одержали победы ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня состоялись два матча 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Занимающий 3-е место «Нефтчи» разгромил «Сабаил» - 3:0. На 8-й минуте Кенни Сайеф и на 48-й минуте Эмин Махмудов реализовали пенальти. Третий же гол на 74-й минуте забил Матеус Салданья.

Ранее сегодня «Габала» со счетом 2:1 одолела «Сумгаит». Ульви Искендеров забил на 45-й минуте, а Рафаэль Утциг на 56-й. «Сумгаит» отыграл один мяч благодаря автоголу Исмика Алими на 85-й минуте.

Вчера «Кяпяз» со счетом 3:2 одолел «Шамахы» и ушел с последнего места.

Завтра состоятся еще две игры: «Сабах» - «Туран-Товуз» (время начала – 16:30) и «Зиря» - «Карабах» (19:00).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 58 очков (22 матча)

2. «Сабах» - 53 (22)

3. «Нефтчи» - 48 (23)

4. «Зиря» - 32 (22)

5. «Габала» - 31 (23)

6. «Туран-Товуз» - 23 (22)

7. «Сумгаит» - 18 (23)

8. «Кяпяз» - 17 (23)

9. «Шамахы» - 16 (23)

10. «Сабаил» - 16 (23).