Сегодня состоялись два матча 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Занимающий 3-е место «Нефтчи» разгромил «Сабаил» - 3:0. На 8-й минуте Кенни Сайеф и на 48-й минуте Эмин Махмудов реализовали пенальти. Третий же гол на 74-й минуте забил Матеус Салданья.

Ранее сегодня «Габала» со счетом 2:1 одолела «Сумгаит». Ульви Искендеров забил на 45-й минуте, а Рафаэль Утциг на 56-й. «Сумгаит» отыграл один мяч благодаря автоголу Исмика Алими на 85-й минуте.