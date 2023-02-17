Премьер-лига: «Нефтчи» и «Габала» одержали победы ВИДЕО
Сегодня состоялись два матча 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Занимающий 3-е место «Нефтчи» разгромил «Сабаил» - 3:0. На 8-й минуте Кенни Сайеф и на 48-й минуте Эмин Махмудов реализовали пенальти. Третий же гол на 74-й минуте забил Матеус Салданья.
Ранее сегодня «Габала» со счетом 2:1 одолела «Сумгаит». Ульви Искендеров забил на 45-й минуте, а Рафаэль Утциг на 56-й. «Сумгаит» отыграл один мяч благодаря автоголу Исмика Алими на 85-й минуте.
Вчера «Кяпяз» со счетом 3:2 одолел «Шамахы» и ушел с последнего места.
Завтра состоятся еще две игры: «Сабах» - «Туран-Товуз» (время начала – 16:30) и «Зиря» - «Карабах» (19:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 58 очков (22 матча)
2. «Сабах» - 53 (22)
3. «Нефтчи» - 48 (23)
4. «Зиря» - 32 (22)
5. «Габала» - 31 (23)
6. «Туран-Товуз» - 23 (22)
7. «Сумгаит» - 18 (23)
8. «Кяпяз» - 17 (23)
9. «Шамахы» - 16 (23)
10. «Сабаил» - 16 (23).